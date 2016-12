Van Aert is Simons en hele ploeg dankbaar: "Zal nooit vergeten welke kansen ik heb gekregen"

Door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 16u30

© belga.

Geen Mathieu van der Poel en dus leek het voor Wout van Aert een koud kunstje om ook in Bredene te winnen. Al kreeg de 22-jarige wereldkampioen toch flink wat weerwerk, niet in het minst van Laurens Sweeck. Pas na een beklijvende sprint was de zege binnen. En eentje met emotionele waarde want het was de allerlaatste in het shirt van Crelan-Vastgoedservice. Van Aert is zijn ploeg ontzettend dankbaar.