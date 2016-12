"Nee, nee, Gehandicapten eerst!" Uniek dubbelinterview met twee beste Belgische renners van 2016

Door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 15u50

video Wat krijg je als je twee absolute toppers in één camper zet voor een dubbelinterview? VTM nam de proef op de som en bracht Greg Van Avermaet en Wout van Aert samen om terug te blikken op een geweldig jaar 2016.

De ene trakteerde de Belgische wielerfans op enkele prachtige overwinningen op de weg, de andere was de grote slokop in het veld met winst in alle regelmatigheidscriteria, een Belgische titel en een wereldtitel. Heel wat leuke gespreksonderwerpen komen aan bod, zo mogen de twee toppers elkaar beoordelen en bewieroken en mijmeren ze nu al over een bloedstollende sprint op de mythische piste van Parijs-Roubaix in 2019. Die afspraak staat alvast met stip genoteerd in onze agenda! Bekijk hierboven de beelden van het unieke dubbelinterview. Eén ding is duidelijk: het wederzijdse respect is immens.