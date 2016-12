Van Aert sluit topjaar 2016 af met zege in Bredene én krijgt prachtig afscheidscadeau

Door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 16u00

video Een prachtige collage van zijn 48 overwinningen in het shirt van Crelan-Vastgoedservice, op dat cadeau trakteerde Timmy Simons zijn crosspoulain Wout van Aert voor de start van de Ereprijs Paul Herygers in Bredene. De 22-jarige wereldkampioen kon dan ook niet anders dan zijn team te bedanken met een 49ste en allerlaatste overwinning. Al moest hij er ondanks de afwezigheid van Mathieu van der Poel wel voor zwoegen tegen enkele pittige outsiders. Laurens Sweeck bijvoorbeeld, die pas in een spannend sprintje met twee de duimen moest leggen voor de beresterke wereldkampioen. Gianni Vermeersch, de poulain van Bart Wellens, werd knap derde na een onderhoudend uur cross.

Over naar de orde van de dag: wie zou West-Vlaming Dieter Vanthourenhout opvolgen? Wout van Aert was dus met vlag en wimpel favoriet. Eén tegen allen, allen tegen één? Het was in ieder geval al snel duidelijk dat het op een weinig selectief en behoorlijk snel parcours moeilijk zou worden om de mannen van de tweede rij, die een uitgelezen kans op succes roken, uit de wielen te kletsen.



En bovendien bleef de 22-jarige blikvanger uit Herentals ook niet foutloos. Even blijven haperen aan een balkje en bijna ging ook Van Aert stevig op zijn donder. En ook in de zandbak liep het fout waardoor de man van al twaalf zeges zich moest reppen om in het spoor van Venturini, Jim Aernouts, Michael en Dieter Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Toon Aerts te blijven. En dat lukte finaal ook, zij het niet zonder slag of stoot. Wout van Aert komt in de problemen op de balkjes en even later ook in het zand. https://t.co/zxGn6DOwSZ #BricoCross #Bredene pic.twitter.com/773zw1LY32 — Stadion (@VTMStadion) Fri Dec 30 00:00:00 MET 2016

Veel volk samen voor één hoofdprijs, het deed wat denken aan die nerveuze en spannende finale van gisteren. Het was wachten op een serieuze cartouche en die kwam er uiteindelijk ook. Van Van Aert natuurlijk. Enkel Laurens Sweeck kon nog volgen, het plannetje van Niels Albert om eventueel ploegmaat Tim Merlier de zege te gunnen, viel zo meteen in duigen. De kopman mocht zelf gaan proberen van zijn team in absolute schoonheid uit te zwaaien. Timmy Simons stond vol spanning langs de kant en zelfs Davy De fauw was op post om de wereldkampioen te komen steunen.



De ontknoping werd er eentje om van te smullen. Wout van Aert bewoog hemel en aarde om die dekselse Sweeck los te rijden, maar slaagde daar niet in. De laatste rechte lijn moest soelaas brengen, een sprintje van man tegen man. Een machtige Van Aert begon er op kop aan en gaf die positie niet meer prijs. Zijn dappere concurrent van 23 boog het hoofd, een schitterende manier voor Wout om 2016 af te sluiten. En natuurlijk vooral om zijn ploeg Crelan-Vastgoedservice te bedanken voor alles. Op naar een nieuw avontuur onder de vleugels van Nick Nuyens. Op naar het (veldrit)jaar 2017! Wout van Aert sluit 2016 af met een zege in Bredene. https://t.co/lWQi2t5FZg #bricocross #Bredene pic.twitter.com/7VwFdxz5RQ — Stadion (@VTMStadion) Fri Dec 30 00:00:00 MET 2016 Top top tien in Bredene met een knappe derde plaats voor Gianni Vermeersch en een tiende plek voor @zdenekstybar! https://t.co/lWQi2tnhnQ pic.twitter.com/GP7EtkHfTZ — Stadion (@VTMStadion) Fri Dec 30 00:00:00 MET 2016