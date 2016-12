Mathieu van der Poel geeft forfait voor Baal: "Rusten is de boodschap"

Door: redactie

30/12/16 - 13u16 Bron: Belga

© Twitter.

Mathieu van der Poel verschijnt zondag niet aan de start van de Grote Prijs Sven Nys in Baal, dat is de zevende manche van het seizoen in de DVV Trofee veldrijden. Dat maakte zijn team Beobank-Corendon bekend.

De onfortuinlijke Van der Poel kwam gisteren zwaar ten val in de voorlaatste ronde van de Azencross in Loenhout en liep daarbij een gekneusde nek op. De Nederlandse kampioen zag zich meteen genoodzaakt de veldrit van vrijdag in Bredene te schrappen, maar hield zijn deelname aan de nieuwjaarscross op de Balenberg nog onder voorbehoud. Een dag later blijkt echter dat de 21-jarige Van der Poel nog moet rusten. "Mathieu had een degelijke nachtrust. Baal komt echter te vroeg en wordt uit het programma geschrapt. Rusten is de boodschap", klonk het in de mededeling van zijn team.