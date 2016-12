Roodhooft: "Mathieu moet van ons helemaal niet veranderen"

Niels Vleminckx

30/12/16 - 10u30

© TDW.

De stuntman in Mathieu van der Poel (21) doet al het hele jaar harten sneller slaan. Maar wat met zijn spectaculaire stijl na de val van gisteren?

"De cross is als een speeltuin voor mij", zegt Mathieu van der Poel zo vaak. Dat is er ook vaak aan te zien: de 21-jarige Nederlander rijdt dit seizoen als een zevenjarige die zich mag uitleven op het klimrek. Het kinderlijke plezier spat ervan af. Maar - ook dat zijn de wetten van de speeltuin - hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat die pijnlijke val er toch eens van komt.



Gisteren was het prijs: Van der Poel ging tegen de vlakte na een inhaalmanoeuvre. De fysieke schade blijkt mee te vallen. Blijft de vraag: gaat Van der Poel in de toekomst nog steeds met evenveel risico het klimrek bestormen? Ik zie niet in waarom niet", zegt Christoph Roodhooft, teammanager van Beobank-Corendon. Ook al geeft hij toe dat zijn hart even stil bleef staan toen zijn poulain roerloos op de grond lag. "Ik had Mathieu nog nooit zo gezien, en hij heeft toch al meer vallen gemaakt. Hij bleef stilliggen zonder iets te zeggen. Ik vreesde wel even voor het ergste. Maar het valt dus mee. Of hij geen mentale tik zal gekregen hebben na die val? Het is nog veel te vroeg om daar een uitspraak over te doen. We zullen dat wel zien als hij terug de fiets op kruipt."



Eén ding staat vast: zijn ploeg zal Van der Poel niet vragen om nu plots defensiever te gaan koersen. Maar wat is de mening van Sven Nys?