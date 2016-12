Zdenek Stybar genoot van terugkeer, maar sluit WK-deelname uit

Door: redactie

Zdenek Stybar (Etixx-Quick Step) maakte in Loenhout een korte terugkeer in het veld. Hij startte achteraan, maar schoof heel snel door naar de zevende positie. Uiteindelijk zakte hij op het eind terug naar een 18de plaats. "Het was plezant", blikte hij terug. "De uitslag is niet super goed, maar ook niet echt slecht en ik heb me vooral geamuseerd. Dat is het belangrijkste."

"In de eerste ronde ging ik heel snel naar voren", zegt hij. "Er was een gaatje en daar dook ik in. Vooraan ging het heel snel, ik was iets te enthousiast en ik wist ook wel dat ik die inspanning achteraf zou bekopen. Mijn lichaam is op dit moment nog niet voorbereid om een uur zo diep te gaan, het is ook nog maar december, ik moet nog niet top zijn. Bovendien had ik nog maar drie keer op mijn nieuwe crossfiets gereden. Vandaar allicht mijn schuiver in de tweede ronde waardoor ik verder terugviel."



De Tsjech rijdt slechts twee crossen dit seizoen, vandaag Loenhout en vrijdag Bredene. "Ik geniet er enorm veel van. Het deed me hier vandaag ook terugdenken aan de goede oude tijd. Ik voelde heel veel steun van de fans. Mijn carrière is begonnen in het veld, het voelde hier een beetje als thuiskomen."



Stybar start vrijdag nog in Bredene, maar dan zit zijn crossseizoen erop. Of deze wedstrijd hem niet doet verlangen naar meer? "Als ik ooit wil terugkeren, dan heb ik nog heel veel werk", besloot hij. "En aan het WK denk ik niet. Vorige keer, in 2014, had ik zes crossen in de benen, nu zal ik er twee hebben gereden. Ik denk niet dat ik veel kan uitspoken op het WK."