Van Aert en Stybar zijn publiekstrekkers in Bredene, de laatste cross van het jaar

29/12/16 - 18u03 Bron: Belga

Morgen wordt in kustgemeente Bredene de laatste veldrit van het jaar afgewerkt. Wereldkampioen Wout van Aert en de Tsjech Zdenek Stybar toppen er de affiche.

Aan het parcours werd niet veel gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Toen ging Dieter Vanthourenhout met de zegebloemen naar huis. Hij haalde het voor Michael Vanthourenhout en Klaas Vantornout waardoor manager Jurgen Mettepennigen een heel podium zag gevuld worden met zijn renners. Dit jaar wordt het uitkijken naar wat Wereldkampioen Wout van Aert gaat uitrichten in de schaduw van het Staf Versluyscentrum van Bredene.



De winnaar van de editie in 2014 krijgt concurrentie van onder andere Dieter en Michael Vanthourenhout, Toon Aerts en Zdenek Stybar. De Tsjech was er in 2010 en 2013 al eens oppermachtig. De kans dat hij voor de derde keer zegeviert in Bredene is echter klein. "Ik begin na Loenhout, donderdag, in Bredene aan mijn tweede cross dit seizoen. De andere jongens hebben dus een pak meer kilometers in het veld op de teller dan mij", legt Stybar uit.



"Ik ging in Loenhout heel enthousiast van start. Wellicht iets te fel want in de tweede ronde schoof ik onderuit. Ik liep wat schaafwonden op aan mijn rechterknie maar meer was er ook niet aan de hand. Ik wou vol doortrekken en heb dat ook gedaan. Ik wist al voor de start dat ik geen vooraanstaande rol zou spelen maar wou er toch het beste van maken. Ik ben natuurlijk in volle opbouw voor het komende wegseizoen maar zowel Loenhout als Bredene pasten in mijn programma. Ik hoop alvast dat het in Bredene beter zal lopen. Maar daar ben ik eigenlijk wel vast van overtuigd."



Programma:

11u00: Nieuwelingen

12u00: Juniores

13u15: Dames

15u00: Elites en beloften