"Mathieu van der Poel kan zijn armen en benen bewegen én heeft ziekenhuis al verlaten"

29/12/16 - 17u30 Bron: Sporza

© Twitter.

Sporza-journalist Renaat Schotte had een kort gesprek met ploegmanager Christoph Roodhooft die met goed nieuws naar buiten kwam. "Mathieu van der Poel is de hele tijd bij bewustzijn en kan zijn armen en benen al bewegen. Dat zijn gunstige signalen. Er worden nu scans genomen." Niet veel later had Schotte opnieuw goed nieuws: "Mathieu heeft het ziekenhuis al verlaten."