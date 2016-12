Van der Poel: "Gelukkig geen breuken vastgesteld, enkel zwaar gekneusde nek"

Door: redactie

Mathieu van der Poel kwam in Loenhout (DVV Trofee) in volle finale zwaar ten val op zijn aangezicht. De Nederlandse kampioen werd overgebracht naar het AZ Sint-Jozef in Malle waar een ernstig gekneusde nek werd vastgesteld. "Gelukkig heb ik geen breuken", aldus een opgeluchte Van der Poel in een persbericht van de ploeg.

In de voorlaatste ronde kwam Van der Poel op een klein heuveltje op zijn voorwiel terecht, met een buiteling tot gevolg. "Toon Aerts viel aan en ik zag dat Tom Meeusen het gat liet vallen. Dat wilde ik niet laten gebeuren. Ik wilde Tom passeren, maar omdat ik zo gefocust was op dat manoeuvre had ik niet door dat ik eigenlijk te veel snelheid had. Ik kwam op mijn voorwiel terecht en vloog over mijn fiets."



Van der Poel bleef even roerloos liggen, maar verloor naar eigen zeggen nooit het bewustzijn. "Ik kwam vol op mijn gezicht terecht en was even groggy. Ik voelde mijn aangezicht niet meer en moest even bekomen, maar het bewustzijn verloor ik nooit. Nu heb ik vooral last van mijn nek en mijn neus."



Christoph Roodhooft vergezelde Van der Poel naar het ziekenhuis. "Een scan van de nek- en halsstreek bracht geen breuken aan het licht", aldus de ploegleider. "Dat is positief. Mathieu mocht het ziekenhuis ook snel verlaten, met een zachte neksteun om de geblesseerde nek te ondersteunen."



Door de valpartij ziet Van der Poel zich genoodzaakt de wedstrijd in Bredene van morgen te schrappen. Zijn deelname zondag in Baal is voorlopig nog onder voorbehoud. "Het is afwachten hoe de nek de komende dagen evolueert, maar ik hoop in ieder geval tijdens het Nederlands kampioenschap weer van de partij te zijn", besluit Van der Poel met een positieve noot.