Tom Meeusen brandt kaarsje voor Van der Poel: "Hopelijk is het niet mijn schuld, alvast mijn excuses aan Mathieu"

Door: Glenn Bogaert

29/12/16 - 16u25

Azencross Loenhout Rechtstreeks of onrechtstreeks, Tom Meeusen was vandaag betrokken partij bij de zware valpartij van Mathieu van der Poel in de Azencross in Loenhout. De 28-jarige Kempenaar was er het hart van in en bood meteen zijn excuses aan na de streep. Voor de zekerheid, hopend dat hij de crash die de hele wedstrijd ontsierde niet had veroorzaakt.