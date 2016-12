Van Aert: "Mathieu nam te veel risico's en dat was op dat moment niet nodig"

Door: Glenn Bogaert

29/12/16 - 16u50

Azencross Loenhout Wout van Aert zal met een dubbel gevoel zitten: enerzijds content met zijn zege in Loenhout, anderzijds toch ook een beetje in zak en as door de valpartij van zijn concurrent Mathieu van der Poel. Niet dat de wereldkampioen er iets mee te maken had of schuld treft, maar hij zag het wel gebeuren. Terwijl iedereen zijn hart vasthoudt, probeert Van Aert zo optimistisch mogelijk te blijven.

"Ik ben natuurlijk blij dat ik gewonnen heb. Het was een heel snelle cross en ik startte echt slecht. Het zag er dan ook niet naar uit dat ik zou meedoen voor de prijzen. Ik kwam dan toch in het goeie ritme en uiteindelijk is dit een mooie overwinning." En dan zijn visie op de valpartij van Mathieu van der Poel: "Ik denk dat hij iets te veel risico heeft genomen om Tom Meeusen te passeren. Hij zat achter Tom aan en het is logisch dat je probeert van het gat niet te laten vallen. Hij was iets te enthousiast in het proberen te beletten dat er een kloof zou vallen. Ik zag dat het een pijnlijke zaak was en het is hoe dan ook geen goed teken als je blijft liggen."



Hopen op snelle comeback

Van Aert toont zich alvast solidair: "Ik hoop van harte dat het meevalt en dat hij snel opnieuw kan crossen. Laat ons vooral niet vooruitlopen op de feiten, maar het zou natuurlijk niet goed zijn voor onze sport en vooral ook voor niemand leuk zijn als Mathieu lang buiten strijd is. Laat ons echter nog even geduld uitoefenen om te zien wat er precies aan de hand is. Het is best van niet te snel voorspellingen te doen. Het is in ieder geval spijtig en een stom voorval. Zoveel risico's nemen op dat moment was niet nodig. Maar je bent zodanig opgejaagd in de koers dat er dingen mislopen en met al die obstakels in het pacours kan dat gebeuren. Ik denk dat we lessen moet trekken uit deze gebeurtenis. Het is tot nu toe een mooie strijd geweest tussen ons en er stonden ons nog mooie duels te wachten. Ach, misschien valt het allemaal wel mee en kan Mathieu volgende week al weer meedoen. Laat ons hopen."