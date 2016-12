Akelig beeld van zwaar gecrashte en roerloze Van der Poel overschaduwt triomf Van Aert in mistig Loenhout

Door: redactie

29/12/16 - 15u55

Veldritwereld houdt z’n adem in na heftige botsing tegen boom, is dit meteen einde seizoen voor Mathieu van der Poel?

veldrijden Eén keiharde smak en daar lag hij dan roerloos en uitgeteld, Mathieu van der Poel. Een botsing met het been tegen een boom en vader Adrie in alle staten. Op een draagberrie afgevoerd en vrees voor een zware blessure. Geen nieuwe klinkende zege dus voor de Nederlandse kampioen in de Azencross van Loenhout, dat had u al begrepen. Na de heftige crash ontbond Wout van Aert zijn duivels, de wereldkampioen pakte zijn twaalfde zege van het seizoen, maar die triomf en een nieuwe stap richting eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee wordt volledig overschaduwd door de dramatische tuimelperte van Van der Poel. Is dit meteen einde seizoen voor pechvogel Mathieu?

Uitkijken dan maar naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel, beide grote tenoren kietelen elkaar graag en droomden al van een nieuw uitdagend en schalks zegegebaar. Wie zou wie kisten? De wereldkampioen was niet goed weg en moest meteen achtervolgen. Het sein voor Toon Aerts om zijn kans te wagen. De Europese kampioen heeft op korte tijd zijn plekje onder de zon vergaard. Een andere kampioen, die van Nederland, zag in onze landgenoot de ideale springplank om aan een straffe soloslim te beginnen. Trekken en sleuren in de modder, zelfs in dat geval doet Mathieu het nog altijd met stijl en finesse. Het alarm ging af bij de concurrentie, dat in de mist nauwelijks zag waar de koploper zich intussen al bevond. Mathieu van der Poel still down. He is being stretchered away #loenhout pic.twitter.com/Hk99hmpjrL — Tour De Jose (@TourDeJose) Thu Dec 29 00:00:00 MET 2016

"Sven Nys, wat zie jij?" Het gortdroge antwoord van de 'Kannibaal van Baal': "Niet veel!" De sportieve baas van de Telenet Fidea Lions verwonderde zich over het feit dat de stilaan onder stoom gekomen Wout van Aert bleef jagen op leider Van der Poel, de 40-jarige kampioen had een snipperdagje verwacht. Die twee geven elkaar echter geen duimbreed toe. Een aanval of zege van de ene werkt als een rode lap op een stier voor de andere. De jager en de prooi, het publiek in Loenhout genoot met volle teugen van het close schouwspel. 6 seconden, groter was de kloof niet. En dan ineens 3 seconden, gehalveerd. dan weer 4 stuks, spanning ten top.