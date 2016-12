Sanne Cant rijdt perfecte cross en houdt Marianne Vos van zuivere hattrick

Door: Glenn Bogaert

29/12/16 - 14u20

© belga.

Azencross Loenhout In Diegem en Heusden-Zolder moest ze telkens haar meerdere erkennen in de herboren Marianne Vos, maar vandaag in Loenhout stond er geen maat op Sanne Cant (26). De Belgische kampioene reed een foutloze en technisch perfecte Azencross en hield de 29-jarige Nederlandse met zeven wereldtitels in het veld op haar palmares van een derde opeenvolgende triomf. Wereldkampioene Thalita de Jong kaapte de derde plaats weg. Met de jonge Laura Verdonschot finishte nog een Belgische knap in de top-5.