Thibau Nys maakt papa Sven trots met derde plaats bij nieuwelingen, Vandebosch wint bij junioren

Bewerkt door: Glenn Bogaert

29/12/16 - 13u35 Bron: Belga

© Twitter Sven Nys.

Azencross Loenhout Junior Toon Vandebosch heeft vandaag de Azencross in Loenhout op zijn conto geschreven. De renner van IKO Enertherm-Beobank haalde het voor zijn ploegmaat Niels Vandeputte. Timo Kielich vervolledigde het podium. Bij de nieuwelingen ging de zege naar Luke Verburg. De Nederlander soleerde naar de overwinning, voor Ryan Cortjens en Thibau Nys. De 14-jarige zoon van veldriticoon Sven toonde zo alweer een staaltje van zijn talent.

Bij de junioren etaleerde Vandebosch zijn goede vorm al meteen na de start en bepaalde het tempo. Al snel kwam hij alleen op kop en ronde na ronde bouwde hij zijn voorsprong verder uit en reed hij naar zijn zesde overwinning van het seizoen. Nochtans toonde de renner zich na afloop niet echt tevreden. "Ik denk dat ik hier vandaag mijn slechtste dag van het seizoen had", verraste hij. "De eerste ronden ging het goed, maar toen ontploften mijn benen helemaal. Ik heb dan moeten temporiseren. Gelukkig had ik voldoende voorsprong zodat de zege nooit echt in gevaar kwam. Ik ga me nu volop klaarstomen voor de kampioenschappen. In Baal start ik niet."



In eigen streek

Ploegmaat en eerstejaarsjunior Vandeputte pakte de tweede plaats. "Daar ben ik natuurlijk blij mee, zeker omdat ik hier vlakbij woon", zegt de crosser uit Brecht. "Na anderhalve ronde ging ik alleen op zoek naar Toon. Op een technisch gedeelte kon ik een kloof slaan, maar het gat dichten op Toon lukte niet."