Waarom deze Belgische lefgozer straks beter uit de buurt van (nog altijd boze?) Mathieu van der Poel blijft

29/12/16

veldrijden Drie dagen na de Wereldbekercross in het Limburgse Heusden-Zolder mogen onze veldrijders zich opmaken voor een nieuwe clash in Loenhout. De Azencross is de zesde manche van de DVV Verzekeringen Trofee en mogelijk zindert een incident van afgelopen maandag nog na. Mathieu van der Poel werd naar eigen zeggen al snel van zijn sokken gereden en uit de herhaling van de startbeelden bleek dat die persoon onze landgenoot Michael Vanthourenhout is.

En de West-Vlaming van Marlux-Napoleon Games reageerde na afloop ook op Twitter, hij wilde niet de rol van gebeten hond vertolken en beet dan maar van zich af. Terecht of onterecht, dat oordeel laten we aan u over. De 23-jarige neef van Sven en broer van Dieter reageerde op de steek van de Nederlandse kampioen, ook al had die na afloop geen namen genoemd in zijn reactie: "Mag ik ook nog starten om mijn plaats te verdedigen?! Of moet ik wachten tot er plaats is..."



"Weet wie het gedaan heeft"

De 21-jarige Van der Poel was boos maandag, of op z'n minst toch flink geïrriteerd: "Ik was goed weg en werd op een gegeven moment eigenlijk gewoon aan de kant gereden. Daar kon ik echt niet mee lachen. In dat gedrum reed ik mijn schoen nog kapot ook. Ik ga geen namen noemen, maar ik weet wie het gedaan heeft en ik zal het zeker onthouden."



Samen in Loenhout

Michael Vanthourenhout dus, dat is ook goed te zien op het screenshot hierboven. Beide kemphanen duiken straks opnieuw samen het veld in en benieuwd of ze dan opnieuw in elkaars vaarwater terechtkomen. Het is misschien toch beter als Michael uit de buurt van Mathieu blijft, en vice versa. Een ontgoochelde Van der Poel werd in Zolder pas 14de op 2'49" van de overtuigende winnaar Wout van Aert. Vanthourenhout van zijn kant finishte op een zesde plek na Toon Aerts en Tom Meeusen.