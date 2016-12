"Ik wilde meer crossen, maar ik mocht niet van mijn vrouw"

Door: Nico Dick

29/12/16 - 08u53

© belga.

veldrijden Zdenek Stybar (31) mag dan al een paar jaar de definitieve overstap van het veld naar de weg gemaakt hebben, zijn roots verloochenen doet de Tsjech niet. "In deze wereld ben ik groot geworden. Ik duik de komende twee dagen echt met volle goesting het veld in."

Herinner je je nog jouw laatste optreden in het veld, vorig jaar in Essen?

"Ik finishte als twintigste, op meer dan drie minuten van winnaar Wout van Aert. Ach, dat was niet meer dan een wedstrijd om mijn supporters te plezieren. Ik haalde toen zeker niet het niveau om met de toppers te wedijveren."



Start je in Loenhout en Bredene met meer ambitie?

"Voor alle duidelijkheid: ik start niet met het gedacht om te winnen. Het veldrijden blijft echter mijn eerste liefde. Ik kom steeds met veel goesting terug in dat wereldje. Enerzijds doe ik het zélf heel graag, anderzijds hoor ik van mijn fans dat ik ze plezier doe door af en toe nog eens te crossen. Dus waarom niet? Zeker in deze periode van het seizoen is dat perfect in te plannen. Maar ik doe het niet voor het geld, noch met de ambitie om eind januari wereldkampioen te worden."



De crossfietsen zijn er. En jouw Quick.Step-team stelt je een camper ter beschikking. Waarom rijd je dan geen vijf wedstrijden in plaats van twee?

"Ik zal eerlijk zijn. Eigenlijk wilde ik maandag ook van start in Heusden-Zolder. En ik zag het ook wel zitten om op 1 januari in Baal mee te doen aan de GP Sven Nys. Alleen... Ine (Stybars vrouw, red.) wilde niet echt meewerken. (lacht)"



Waarom de echtgenote van onze sympathieke Tsjech het echt niet zag zitten dat hij meer dan twee veldritten zou afwerken, ontdekt u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro!