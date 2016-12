Revelatie Alicia Franck mag opnieuw crossen

© belga.

Alicia Franck, de revelatie bij de start van het veldritseizoen, mag na een knieblessure opnieuw in het veld aantreden. De renster van Marlux-Napoleon Games is er vanaf de cross in Bredene, nu vrijdag 30 december, opnieuw bij.

Alicia Franck werd op 1 december aangereden door een wagen toen ze op weg naar school was met haar Vespa. Sindsdien sukkelde ze met een knieblessure en bleef ze aan de kant. Daar komt nu een eind aan, zo meldt de ploeg op haar website. "Alicia is al een dag of vier opnieuw goed aan het trainen, zonder last aan de knie", aldus sportief coördinator Mario De Clercq. "Ook tijdens een redelijk intensieve training dinsdag hield de knie stand."



Franck kent uiteraard een trainingsachterstand ten opzichte van de andere vrouwen in het veld, maar toch treedt ze al snel weer aan in competitie. "Dat leek ons beter dan te blijven trainen tot de conditie terug op punt staat", meent De Clercq. "Alicia zal in de aanloop naar het BK starten in Bredene op 30 december en in het Nederlandse Surhuisterveen op 4 januari, wedstrijden die ze vooral als training zal opvatten met het oog op het laatste luik van het seizoen."