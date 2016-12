Van Aert kan morgen voorsprong vergroten in klassement

Door: redactie

28/12/16 - 13u30 Bron: Belga

Wout van Aert. © photo news.

Wout van Aert krijgt morgen in de zesde manche van de DVV Verzekeringen Trofee de kans om zijn voorsprong verder uit te bouwen op Kevin Pauwels in het klassement. De kopman van Crelan-Vastgoedservice telt 2 minuten en 36 seconden voorsprong op de renner van Marlux-Napoleon Games. Er moet dus al veel fout gaan wil hij dat eindklassement nog mislopen.

Het parcours in Loenhout onderging een paar jaar geleden een stevige wijziging. Deze keer zien we geen grote verandering, buiten een extra kleine lus voor de renners. De omloop staat vooral bekend om zijn 'wasbordjes' in het bos van Loenhout. Blijft de regen uit, dan wordt het andermaal een snelle cross.



Vorig jaar wist Tom Meeusen de overwinning te grijpen, deze keer is het opnieuw uitkijken naar een duel tussen Van Aert en Van der Poel. De Nederlander is wellicht uit op revanche na zijn materiaalpech in Heusden-Zolder en kan zijn voorsprong in het onderling klassement wat het aantal overwinningen betreft, 14-11 in zijn voordeel, doen oplopen.



Uitkijken wordt het ook naar de rentree van Zdenek Stybar in het veld. De Tsjech rijdt dit seizoen twee crossen, Loenhout en Bredene op 30/12. "Ik zal Wout en Mathieu niet kunnen volgen", beseft hij. "Misschien had ik ze vroeger wel aangekund, maar nu niet. Ik zie deze crossen tussen de kerstfeestjes door als een leuke afwisseling op mijn trainingen op de weg. Het zal sowieso moeilijk zijn om hier iets te tonen. Ik start op de laatste rij en met het oog op het wegseizoen wil ik bovendien geen risico's nemen. Dat wil echter niet zeggen dat ik hier aan vijftig procent zal rondrijden. Een uur lang zal ik de gashendel helemaal opendraaien. Het wordt afzien, maar dan wel in een fantastische sfeer. Of het voor mij een voordeel is dat het een droog parcours is? Het zou een voordeel zijn als de wedstrijd maar een half uur duurde", lacht hij.