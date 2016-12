Waar blijft de modder? "Kan organisatie parcours niet onderspuiten met water?"

Door: redactie

Het veldritseizoen is intussen ruim drie maanden aan de gang, maar echt ordinair geploeter hebben we nog niet gezien. Buiten de cross in Ardooie kregen de renners telkens snelle en vooral droge parcours voor de kiezen. Rob Peeters is het wachten stilaan beu en hoopt dat de organisatie zelf iniatief neemt: "Het kan toch geen stukken van mensen kosten om je parcours onder te spuiten met water?"

Bij Veldritkrant.be doet de veldrijder van Crelan-Vastgoedservice zijn relaas. "Nu is het toch echt wel extreem. Ja, er waren ook in het verleden al eens winters dat het minder regende dan normaal. Maar wat dit jaar gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt. Op Ardooie na hebben we dit seizoen nog geen enkel modderparcours gekregen. En dat is tenslotte toch één van de redenen waarom ik crosser geworden ben."



En dus komt Peeters zelf maar met een oplossing naar voren als de weergoden niet willen meewerken. "Eerlijk? Ik wacht op de eerste organisator die zelf zijn parcours zwaarder maakt! Als die daar dan de nodige promotie rond maakt, wordt dat een schot in de roos. De veldrijders tevreden, het publiek ziet spektakel en het zal nog mooie tv opleveren ook. Het kan toch geen stukken van mensen kosten om je parcours onder te spuiten met water? In elk dorp zijn voldoende landbouwers die regenwater kunnen leveren. Of is het geen optie om de brandweer in te schakelen."



"Ook zandomlopen zijn geschikt om de wedstrijd zwaarder te maken. De UCI heeft een tijd geleden al de regelgeving aangepast: zandbakken mogen groter dan vroeger. Misschien moeten organisatoren een sponsor zoeken die extra zand aanlevert? Niet dat dat elke week moet", besluit de Kempenaar. "Maar veldrijden blijft toch een wintersport. Afwisseling mag. Ik denk echt met heimwee terug naar de cross in Ardooie(zie foto, red)... Bij deze heb ik mijn voorstel gelanceerd. Ik kan maar hopen dat een organisator hier wat in ziet..."



