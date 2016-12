Twee jaar geleden wereldkampioene veldrijden. Nu kruipt charmante Française uit diepe put

Door: Glenn Bogaert

2016 zit er bijna op en dus is de tijd aangebroken om terug te blikken op wat er zich de voorbije 12 maanden allemaal heeft afgespeeld. Voor de ene werd het een topjaar, voor de andere een jaar om snel te vergeten. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor Pauline Ferrand-Prevot. De Franse wielrenster had hoog ingezet op de Olympische Spelen, maar het avontuur in Rio draaide uit op een nachtmerrie. Waarna de 24-jarige blondine in de put sukkelde. Hoe is het nu met haar?

© Photonews. Kort na de Spelen in Brazilië postte Ferrand-Prevot een verontrustende boodschap op haar Facebookpagina. Het ging niet meer, ze zag het niet meer zitten. "Wielrennen, is wat ik het liefste deed, maar het is mijn grootste nachtmerrie geworden." Een quote die insloeg als een bom, op de sociale media kreeg de succesvolle wielrenster heel wat bijval en steun. We zijn nu vier maanden verder en in een interview met 'Cyclingnews' lezen we alvast dat het veel beter gaat met de wereldkampioene veldrijden van 2015. Die veroverde regenboogtrui is alweer bijna twee jaar geleden, op dat moment lag de wielerwereld aan haar voeten. De 'sky' was de 'limit'.



Trainingskamp

Afgelopen zomer viel de hemel echter op haar hoofd. De zo fel met rood aangestipte Olympische Spelen draaiden uit op een bittere ontgoocheling. Pas 26ste in de wegrit die werd gewonnen door de Nederlandse Anna van der Breggen en opgegeven in het mountainbiken. Wat volgde was isolement in het appartement van haar vriend in Parijs. Twee weken weg van de wereld. Ze kocht dan maar een hondje en de schattige puppy kreeg de naam Rio. Gevoel voor ironie heet dat dan. Intussen vertoeft Ferrand-Prevot in Catalonië voor een eerste trainingskamp met haar nieuwe team Canyon-SRAM. Lees ook

