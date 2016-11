Hermans is sterkste belofte in Flandriencross, Iserbyt en Toupalik mee op podium

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions) heeft de Flandriencross in Hamme gewonnen bij de beloften. De Europese kampioen haalde het voor Eli Iserbyt (Marlux-Napoleon Games) en de Tsjech Adam Toupalik (Beobank-Corendon).

Het was Jelle Schuermans die de start voor zijn rekening nam in Hamme en enkele renners achter zich liet. Favorieten Quinten Hermans en Eli Iserbyt streden aanvankelijk niet mee vooraan en bevonden zich na één ronde in tiende en elfde positie. In die achtervolging knapte vooral de wereldkampioen het werk op en halfweg cross maakten ze terug de aansluiting vooraan. Met enkele snedige versnellingen van beiden scheidde het duo zich af van de rest van het pak, Nicolas Cleppe en Adam Toupalik waren de eerste achtervolgers op een handvol seconden. Vier Belgen in top-5 In de voorlaatste ronde ontbond Quinten Hermans zijn duivels en moest Iserbyt zijn inspanningen van daarvoor bekopen en vrede nemen met een tweede stek. Adam Toupalik eindigde als derde, voor Nicolas Cleppe en Yannick Peeters. Iserbyt behoudt wel zijn leidersplaats in het klassement en telt 2'44" voorsprong op Nicolas Cleppe. Yannick Peeters staat op een derde plaats met 4'29".

Reacties Hermans en Iserbyt:

Voor Quinten Hermans was het al de vierde overwinning van het seizoen. "Ik voelde me vandaag goed", zei hij na afloop, "in de voorlaatste ronde heb ik het initiatief genomen. Even moest ik nog met Eli op pad, maar ik heb vol gas gegeven en liet het niet stilvallen. In de laatste ronde was het dan zaak om geen fouten te maken en de overwinning veilig te stellen."



Hermans werd in de Wereldbeker in Zeven derde. "Ik had gisteren te veel last van mijn rug", zei hij daarover, "eigenlijk vrijdag al toen ik het parcours verkende. Tijdens de wedstrijd zelf voelde ik dat ik niet genoeg kracht kon zetten. Gisteravond ben ik dan langs geweest bij de kinesist en vandaag voelde ik me al veel beter, ik kon weer die kracht zetten op de pedalen."



Eli Iserbyt, die zijn Hamse broodheer nochtans graag de overwinning had geschonken, kon zich neerleggen bij zijn tweede plaats. "Op dit parcours gaat het gewoon te snel voor mij", moest hij toegeven, "ik heb liever een cross die wat lastiger is. Quinten was vandaag ook gewoon sterker, dat moet je kunnen erkennen. Hij verdient de zege en ik ben blij dat ik nog wat verder uitloop in het klassement van de DVV-trofee."