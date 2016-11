Sushi en frieten heeft hij al gehad, vanavond beloont Mathieu van der Poel zichzelf met een andere lekkernij

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 16u45

© belga.

Flandriencross Vijf overwinningen op een rij, het begint zo stilaan een mooi lijstje te worden dat Mathieu van der Poel kan voorleggen. De nog altijd maar 21-jarige Nederlander had vandaag andermaal geen kind aan de concurrentie en reed in Hamme bijna een volledige cross alleen op kop. Hij heeft zijn grote rivaal Wout van Aert in november nu al vier keer het nakijken gegeven. De beloning volgt vanavond en ze is van culinaire aard.

Sushi en frieten passeerden al eens de revue bij Van der Poel en de glansrijke winnaar van de Flandriencross weet ook al wat hij straks gaat eten. "Ik denk dat ik vanavond nog eens naar de Chinees ga", klonk het lachend. Over zijn prestatie van vandaag vertelde hij het volgende: "Ik heb wel afgezien. Het spookte door mijn hoofd dat ik een voorsprong van rond de 10 seconden moest behouden, maar achter mij bleven ze toch echt wel goed doorrijden. Ik denk dat ze om beurt geprobeerd hebben van elkaar los te rijden. Af en toe kreeg ik in de gaten wat er achter mij gebeurde. Ze bleven toch heel snel rijden, moet ik zeggen. De speaker roept natuurlijk ook de verschillen om en ik heb ook mijn mensen in de materiaalpost. Ik weet dat zij mij ook de goeie verschillen doorgeven. Er zijn bovendien een paar plaatsen op het parcours waar je zelf als renner een zicht hebt op de zaak en de boel kunt inschatten."



Aan zege denken

Voor Van der Poel was het ondanks de snelle kloof zaak van op en top geconcentreerd te blijven: "Ik mocht geen fout maken, maar onder druk een kleine bonus verdedigen, ligt mij wel. Ik was desondanks toch blij toen ik over de meet bolde. Het is hier een enorm lastig rondje, vooral de snelheid aanhouden, is niet simpel. Wanneer je weer op snelheid bent, volgt er al een volgende bocht en moet je in de remmen. Dat uur dat je op kop rijdt, denk je enkel aan de overwinning en aan het feit dat je 's avonds denkt dat het allemaal nog wel meeviel. Het is echt leuk om hier te winnen en ik heb er hard voor afgezien."