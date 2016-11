Geklopte Van Aert blijft optimistisch: "Ik hou in mijn achterhoofd dat ik niet aan mijzelf moet twijfelen"

Door: Glenn Bogaert

Flandriencross Twee keer tweede na een sublieme Mathieu van der Poel, het is heus geen schande. Wout van Aert probeert het positieve te onthouden van zijn cross in Hamme. Hij reed dan ook sterk in de achtervolging op de vroege vogel uit Nederland, maar strandde finaal op zes seconden. "Ik sta hier op zich met een goed gevoel want ik heb er het maximum uitgehaald."

De 22-jarige Van Aert begint de dicht(st)e ereplaatsen stilaan gewend te geraken: "ik heb mijn eigen koers proberen te rijden vandaag. Op het moment van de versnelling van Mathieu zat ik niet in een goeie positie en ik had het gewoon ook lastig. Ik voelde al heel snel dat ik de steun van Laurens Sweeck kon gebruiken. Ik ben blij dat we 'kop over kop' hebben kunnen rijden. Dat is altijd leuker dan tegen elkaar te koersen. Zo brengen we elkaar uiteindelijk ook op het podium. Het was best wel een aangename koers, maar ik heb echt afgezien door het hoge tempo."



Geluk bij ongeluk

Een grote kloof kon Van der Poel nooit slaan, het geloof op een terugkeer was er bij momenten dan ook. Vooral diep in de finale: "Het leek speelbaar, maar we waren al zo vaak een beetje korter gekomen, maar kwamen nooit écht dichtbij. ik wist toen al dat we koersten voor de tweede plek. Toen we op twee ronden van het einde toch korter kwamen dan beseften we natuurlijk dat hij geen foutje mocht maken of we kwamen alsnog terug. We zijn blijven rijden en in de laatste ronde maakte ik even een foutje. Daardoor zat Laurens alleen achter Mathieu richting de tweede plek en dat was mijn geluk. Hij bleef geven en vanaf het moment dat ik op het wiel kwam, wist ik dat ik een goeie kans had om Sweeck te verslaan."



Kleinere kloof

Van Aert focust voluit op de positieve zaken: "Ik ben blij dat ik vandaag zo kortbij eindig en een goeie koers heb kunnen rijden. De kloof is keiner dan gisteren. Ik heb hier de cross aangepakt zoals ik het wilde. Gisteren was ik verplicht om de wedstrijd in handen te pakken, achteraf gezien was dat overmoedig en ik had mijn beste krachten eigenlijk al verschoten in het begin. Vandaag zat er meer regelmaat in, ook naar het einde toe ging het nog goed. In mijn achterhoofd weet ik dat ik niet aan mijzelf moet twijfelen."