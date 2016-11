Van der Poel ook in Hamme van andere planeet, maar het zijn 2 vechtende Belgen die alle aandacht opeisen

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 15u55

Flandriencross We maakten ons al op voor een nieuwe lofzang aan het adres van de ongenaakbare Mathieu van der Poel, maar toen kregen we in Hamme ineens een vechtpartij te zien in volle cross. Nota bene met twee landgenoten in de hoofdrol. In de linkerhoek Vincent Baestaens en in de rechterhoek Jens Adams. Na een onschuldig ogende struikelpartij van laatstgenoemde kwam het tot een behoorlijk pittig handgemeen met het betere duw- en trekwerk. Baestaens werd uit koers gehaald, zijn sparringpartner aanvankelijk ook, maar die mocht na beraad van de jury toch weer vertrekken. En o ja, intussen knalde 'Mega Mathieu' met de vingers in de neus naar een nieuw succesnummer.