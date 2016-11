Wat een topweekend: Sanne Cant wint na Wereldbeker in Duitsland nu ook Flandriencross

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 14u36

Gisteren aan het feest in het Duitse Zeven en vandaag een nieuw zegegebaar in het Oost-Vlaamse Hamme. Sanne Cant mag terugblikken op een topweekendje met twee knappe zeges. De 26-jarige kampioene van België rekende in de Flandriencross af met twee Nederlandse meisjes: Maud Kaptheijns en Thalita de Jong. Onze andere landgenote Jolien Verschueren eindigde pas op een teleurstellende elfde plaats op een dikke minuut van Cant en dat is niet goed voor haar klassement.