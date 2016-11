Greg Van Avermaet heeft een gouden hart en toont dat straks ook op 'zijn' Flandriencross

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 08u37

© Photo News.

Gisteren kregen de veldrijders in het Duitse Zeven nog een manche van de Wereldbeker voorgeschoteld en vandaag mogen ze alweer aan de bak in Hamme. De Flandriencross is de derde manche van de DVV-trofee en bovendien is ene Greg Van Avermaet peter en erevoorzitter van die Oost-Vlaamse cross. En dat betekent dat de tweevoudige winnaar van onze Kristallen Fiets ook aanwezig zal zijn. En hij zal er niet bijlopen voor spek en bonen.