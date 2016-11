Greg Van Avermaet heeft een gouden hart en toont dat ook uitgebreid op 'zijn' Flandriencross

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 16u50

After the kids yesterday time for the big guys today! Join us #flandriencross pic.twitter.com/qsDhRPJpOl — Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) November 27, 2016

De Flandriencross in Hamme, de derde manche van de DVV-trofee, was vandaag een kolfje naar de hand van Mathieu Van der Poel. Peter en erevoorzitter van deze cross is niemand minder dan Greg Van Avermaet. Dat betekent dat de tweevoudige winnaar van onze Kristallen Fiets ook aanwezig was op dit Oost-Vlaamse wielerfeest. En hij was er bovendien ook niet zomaar.