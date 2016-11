Door: Glenn Bogaert

26/11/16

© belga.

Sanne Cant haar eerste kennismaking met de nagelnieuwe Wereldbekermanche in het Duitse Zeven is alvast vlotjes verlopen. De 26-jarige Belgische kampioene mocht na drie kwartier stevig ploeteren het zegegebaar maken na een intens duel met de taaie Amerikaanse Katie Compton. Voor Cant is het nog maar de eerste zege in de Wereldbeker dit seizoen, van een bevrijding gesproken. Haar zegeteller staat intussen wel al netjes op negen.