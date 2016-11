Dit sympathiek meisje ging lopen met wereldtitel die voorbestemd was voor Femke Van den Driessche. Zondag is ze terug in het land

Door: Glenn Bogaert

25/11/16 - 16u19 Bron: Veldritkrant.be

© Photonews.

De kans dat de naam nog een belletje doet rinkelen, is eerder klein, maar Evie Richards werd begin dit jaar wel verrassend wereldkampioene veldrijden bij de dames U23. De toen amper 18-jarige Britse ging met de regenboogtrui aan de haal die in principe om de schouders van Femke Van den Driessche had moeten hangen. Onze landgenote was de grote favoriete in Zolder, maar kende mechanische pech waarna het schandaal rond het motortje in een van haar fietsen in de materiaalzone losbarstte.

© belga.

Geen wereldtitel voor Femke en meteen ook het einde van haar veelbelovende carrière. Voor Evie Richards was het omgekeerde het geval: haar triomf in de Limburgse blubber betekende haar grote doorbraak. Sinds haar wereldtitel eind januari zagen we de Engelse veldrijdster, die ook stevig actief is in het mountainbiken, echter niet meer aan het werk in ons land. Maar daar komt zondag dus eindelijk verandering in want de intussen 19-jarige Richards uit Malvern staat aan de start van de Flandriencross in het Oost-Vlaamse Hamme. Daar zal ze onder andere Sanne Cant en Jolien Verschueren in de ogen kijken. Ook morgen zal de sympathieke en goedlachse Richards trouwens haar crosskunstjes tonen want dan duikt ze ook in het veld voor de Wereldbekermanche in het Duitse Zeven. Voor de volledigheid: Evie Richards soleerde in Heusden-Zolder naar de wereldtitel voor de Tsjechische Nikola Noskova en de Nederlandse Maud Kaptheijns. Laatstgenoemde mocht zich vorig jaar ook Europees kampioene noemen dat Femke Van den Driessche uit de uitslag geschrapt werd.