Michael Vanthourenhout boekt tweede zege op rij

Door: redactie

16/10/16 - 20u12 Bron: Belga

© belga.

Michael Vanthourenhout (Marlux-Napoleon Games) heeft vanmiddag zijn tweede zege op rij geboekt. Nadat hij zaterdag al de beste was in de Polderscross van Kruibeke, trok de 22-jarige Vanthourenhout vandaag het laken naar zich toe in het Luxemburgse Contern. Zijn broer Dieter Vanthourenhout werd tweede, de Duitser Marcel Meisen eigende zich de derde plaats toe.



Uitslag (55 deelnemers):

1. Michael Vanthourenhout in 1u01:56

2. Dieter Vanthourenhout op 0:17

3. Marcel Meisen (Dui) 0:45

4. Daan Soete 1:00

5. Patrick van Leeuwen (Ned) 2:00; 6. Quincy Vens 2:32; 7. Kenneth Van Compernolle 3:00; 8. Vinnie Braet 3:08; 9. Angelo De Clercq 3:32; 10. Gusty Bausch (Lux) 3:40; 11. Michel Malik (Tsj) 3:53; 12. Bart Hofman 4:03; 13. Felix Drumm (Dui) 4:06; 14. Hendrik Sweeck 4:48; 15. Christian Helmig (Lux) 5:01; 16. Marvin Schmidt (Dui) 5:22; 17. Florian Vidal (Fra) 5:47; 18. Lex Reichling (Lux) 5:49; 19. Stefano Museeuw 6:24; 20. Niels Koyen 6:50