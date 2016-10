Quinten Hermans de beste bij de beloften in Zonhoven

Door: redactie

16/10/16

Quinten Hermans (Telenet-Fidea) heeft zondag de Superprestigecross in Zonhoven bij de beloften gewonnen. De 21-jarige Hermans haalde het voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis. Yannick Peeters werd netjes derde. Hermans is meteen de nieuwe leider in het tussenklassement na twee manches in de Superprestige. Hij heeft 29 punten achter zijn naam, evenveel als Nieuwenhuis, de winnaar van de eerste manche in het Nederlandse Gieten.

Het was Joris Nieuwenhuis die onmiddellijk na de start de debatten opende. Onder meer Quinten Hermans met Yannick Peeters, Sieben Wouters en wereldkampioen Eli Iserbyt volgden wat verderop in een omvangrijke groep. Nieuwenhuis bleef alleen op kop tot hij halfkoers het gezelschap kreeg van Europees kampioen Quinten Hermans. Niet voor lang evenwel. Hermans nam vrij snel het initiatief over en trok alleen in de aanval. Stelselmatig bouwde de Limburger zijn voorsprong uit en uiteindelijk hield hij aan de finish zelfs 46 seconden over op Nieuwenhuis. In de strijd voor de laatste podiumplaats trok Yannick Peeters het laken naar zich toe en liet hij Sieben Wouters achter zich.



"Ik had me voorgenomen om niet te snel van start te gaan. Ik ken de omloop hier en weet dat je in Zonhoven niet mag woekeren met je krachten", stelde Hermans. "Ik hield me tijdens de openingsronde dus bewust in, maar besloot om pas vanaf de daaropvolgende ronde het tempo op te voeren. Dat loonde. Ik kon zowat halfkoers de eenzame leider vervoegen maar voelde dat er meer in zat. Daarom ging ik opnieuw versnellen en ik had snel door dat Nieuwenhuis kraakte. Meteen was de zege een feit."



