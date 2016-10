Van Aert "ambetant" na nederlaag in Kruibeke: "Niet mijn gewoonte dat ik laatste ronde zo laat schieten"

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 16u35

© belga.

Het kan natuurlijk niet altijd prijs zijn, maar Wout van Aert zal toch niet tevreden terugblikken op zijn BRICO CROSS in Kruibeke. De 22-jarige wereldkampioen liet zich in een rechtstreeks duel met Michael Vanthourenhout vloeren en dat was vooral zijn eigen schuld, zo gaf hij achteraf zonder verpinken toe.

"Een verrassing dat ik eens niet gewonnen heb? Goh ja, in de laatste ronde miskijk ik mij op de balken. Ik dacht dat het niet nodig was op kop te zitten, maar Michael trok vlak na die passage door en daar schrok ik toch wel van. Ik wilde dan op de schuine kant tijd goedmaken, schoof uit en kreeg het gat niet meer dicht. Van een technisch probleem was geen sprake, al voelde ik 'efkes' wel iets ambetants. Ik wist niet wat het was, maar heb er verder geen last van gehad. De ketting heeft het goed gehouden vandaag."



Geen verrassende winnaar

Van Aert was een beetje ontgoocheld over hoe hij de slotronde aanpakte: "Stom dat ik de laatste ronde zo laat schieten, normaal ben ik dan net erg sterk, maar vandaag lukte het op een of andere manier niet. Michael is natuurlijk een groot talent, hij koerst al heel de eerste helft van het seizoen mee in beeld. Dat hij wint, mag voor niemand een verrassing zijn. In de finales was ik tot nog toe altijd wat sterker dan hem, maar vandaag was het een snelle cross en zijn details belangrijk. Ik miskijk mij en hij was heel sterk en we zaten te dicht bij de aankomst om de scheve situatie nog recht te zetten."



Balken = minpuntje

Moet Wout van Aert misschien toch maar eens over de balken springen? "Het zal ooit weer een optie worden, denk ik want je verliest er af en toe toch een cross mee. Dat is een minpunt bij mij, maar ik probeer eraan te werken. Al moet ik dat gat op Michael normaal kunnen dichten. Als ik super ben dan lukt dat doorgaans. Alleen was Vanthourenhout op het einde te sterk."