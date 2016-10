Michael Vanthourenhout: "Van Aert kloppen doet heel veel deugd"

Door: redactie

"De benen waren goed van in begin", verklaarde Michael Vanthourenhout na zijn zege in de BRICO CROSS in Kruibeke. "Dan moet je wachten en mikken op de slotfase. Halfweg heb ik dan ook even afgewacht en dan in de slotronde alles op alles gezet vanaf de balkjes. In de lange rechte stukken was het dood gaan, maar deze zege doet heel veel deugd. Nog niet veel renners zijn er dit jaar in geslaagd om Van Aert te kloppen", aldus een zichtbaar tevreden winnaar.



"Hij was gewoon te sterk"

Wereldkampioen Van Aert moest dus tevreden zijn met de tweede stek. Hij reageerde uiteraard ontgoocheld, maar toonde zich een waardige verliezer. "Het was wel een mooie cross, maar in de laatste ronde miskijk ik me wat op de balken. Ik dacht dat het niet nodig was om daar op kop te zitten, maar hij trok meteen door en ik verschoot. In de schuine kant schoof ik dan ook nog weg en toen was het verloren. Ik ben toch wat ambetant, normaal ben ik sterk in de laatste ronde maar vandaag laat ik het liggen. Michael is al heel het seizoen bij de beteren, dit zou niet als een verrassing mogen komen vooor de mensen. Vandaag was hij gewoon te sterk op het einde."



Van Kessel (3e): "Ben heel blij"

De Nederlander Corné Van Kessel zag een knappe prestatie beloond met een derde plek. "Vanaf dat het duo weg was, heb ik alles op het podium gezet. dat is ook gelukt. Ik ben er heel blij mee. Het was een zware cross vandaag. Ik ben misschien de verrassende naam vooraan, maar ik ben zeer tevreden met deze plek op het podium", verklaarde Van Kessel meteen na de wedstrijd.