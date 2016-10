Michael Vanthourenhout verknalt voorspelde onemanshow Van Aert in hyperspannend duel

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 15u58

© belga.

Brico Cross Kruibeke Een (kleine) verrassing, maar wel eentje met heel veel glans. Michael Vanthourenhout heeft in het Oost-Vlaamse Kruibeke de derde BRICO CROSS van het seizoen op zijn naam geschreven en deed dat door niemand minder dan Wout van Aert te vloeren. De wereldkampioen was tuk op een derde opeenvolgende zege, maar had een kwaaie klant aan zijn West-Vlaamse generatiegenoot. In een spannende finale gaven beide Belgische goudklompjes elkaar geen duimbreed toe, maar in de slotronde volstonden twee haperingen bij Van Aert voor de beslissende kloof in het voordeel van Vanthourenhout.

© belga.

Wie zou Wout van Aert wat in de weg leggen? Geen Mathieu van der Poel aan de start dus leek een hattrick in Kruibeke bijna een uitgemaakte zaak. Maar dat was dus buiten Michael Vanthourenhout gerekend, die zich als een duivel in een wijwatervat weerde en de wereldkampioen het leven zuur maakte. Broederlijk zij aan zij doken ze de finale in om er een bloedstollend robbertje van te maken. In de laatste ronde liet de man in de regenboogtrui het afweten met twee foutjes die hem uiteindelijk de zege kosten. Heel even leek het erop dat zijn ketting het weer liet afweten, maar dat bleek uiteindelijk niet het probleem. Net niet fris genoeg?



Klein gaatje volstaat

De 22-jarige Bruggeling maalde er in ieder geval niet om en trok fors door, op zoek naar die mooie en bevrijdende overwinning in de Kruibeekse polders. Het gaatje volstond, ook al toonde karakterkop Wout zich nog kranig in het verweer. De Nederlandse topper Van der Poel is niet langer de enige die in staat is om de o zo vaak ongenaakbare Wout van Aert te vloeren, met het oog op de rest van het seizoen een leuk en aantrekkelijk gegeven. De Nederlander Corné van Kessel van Telenet Fidea kaapte de derde plaats weg, Laurens Sweeck en de Duitser Philipp Walsleben vervolledigen de top-5. Na tweede plaatsen in Geraardsbergen en Las Vegas en derde plaatsen in Neerpelt en Ronse is het feest in het kamp van Marlux-Napoleon Games. De sponsor zal blij zijn.