Van Aert: "Kettingproblemen zouden niet meer mogen voorvallen"

Door: redactie

14/10/16 - 20u25 Bron: Veldritkrant

© photo news.

Tweemaal spartelde de ketting van Wout van Aert tegen in de GP Mario De Clercq, maar dat hield de wereldkampioen niet tegen om naar de zege te snellen in Ronse. Meteen na zijn nieuwe zegeruiker vond Van Aert het dan ook dringend tijd om dat steeds terugkerende euvel uit de wereld te helpen. "Er zijn twee maatregelen getroffen", wist onze landgenoot aan Veldritkrant te vertellen.

Volgens de wereldkampioen in het veld werd er een schakel uit de ketting verwijderd. "Die werd een beetje ingekort, want er zat iets te weinig spanning op. Het gaat wel om een minieme aanpassing, maar op het hobbelige parcours in Ronse kan dat wel het verschil gemaakt hebben."



In een korte periode kreeg Van Aert af te rekenen met een tegenspartelende ketting en besloot hij dat er dringend iets aan gedaan moest worden. De afgelopen dagen werd er dan ook niets aan het toeval overgelaten. "De montage van een zogenaamde 'chain catcher' was de tweede ingreep. Die zorgt ervoor dat de ketting er niet meer kan afvallen. Maar als dat wel gebeurt, is het moeilijk om ze er weer zelf terug op te leggen."



Van Aert kruist dan ook de vingers dat de mechanische pech ondertussen tot het verleden behoort, want er staat hem een bijzonder drukke periode te wachten. "De komende negen dagen draait het allemaal om koersen: Kruibeke, Zonhoven, Ardooie, Boom en Valkenburg. Vijf crossen in negen dagen", nam Van Aert de drukke periode er met de glimlach bij.