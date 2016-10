Mathieu van der Poel verdedigt leidersplaats in Zonhoven

Door: redactie

Superprestige Zondag wordt in het Limburgse Zonhoven de tweede manche van de Superprestige georganiseerd. Wellicht draait het uit op een tweestrijd tussen wereldkampioen Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Laatstgenoemde verdedigt zijn leidersplaats na de winst in Gieten. Bij de vrouwen staat Sanne Cant op de eerste plaats in het tussenklassement.

In Gieten, de eerste manche van de Superprestige, kende Wout van Aert met een opspelende ketting pech in de laatste kilometer. De wereldkampioen kon zo zijn kansen niet verdedigen in een sprint met Mathieu van der Poel. Wellicht vechten de twee zondag opnieuw een heel verbeten strijd om de zege uit in en rond 'de kuil' van Zonhoven.



"Hopelijk krijgen we in Zonhoven een wedstrijd zonder tegenslag", stelt wereldkampioen Van Aert. "Iedereen kijkt uit naar het duel tussen Mathieu van der Poel en mij. Jammer genoeg hebben we nog geen echte strijd tot het einde gehad. De crossen in Gieten en Ronse waren spectaculair, maar een wedstrijd zonder materiaalpech is het eerlijkst. Hard tegen hard. Geen excuses. De voorbije dagen hebben we hard gewerkt om de kettingproblemen van Ronse op te lossen. We hebben een paar aanpassingen aan de fiets gedaan en op training loopt alles goed. Hopelijk blijf ik zondag van nieuwe pech gespaard. Ik verkende woensdag het parcours. Het wordt een hele zware wedstrijd", voorspelt Van Aert, die vorig jaar won voor Rob Peeters en Kevin Pauwels. "Op dit moment ligt de omloop er nog zwaarder bij dan vorig jaar. Het zand ligt los, wat het moeilijk maakt om erdoor te fietsen. Hopelijk valt er de komende dagen nog wat regen."