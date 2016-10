Wout van Aert gaat voor drie op een rij in Kruibeke

Door: redactie

14/10/16 - 10u18 Bron: Belga

Wout van Aert bij zijn zege van vorig jaar. © belga.

Polderscross De Polderscross in het Oost-Vlaamse Kruibeke is morgen aan zijn vierde editie toe. De eerste uitgave werd als B-cross georganiseerd, nu volgt een derde editie met profrenners op de omloop waar in 2019 het Belgisch kampioenschap zal plaatsvinden.

Het parcours op en rond de sporthal de Dulpop is 2,7 kilometer lang. De favoriet voor de zege is Wout van Aert. Voor hem kan het zijn derde opeenvolgende overwinning in Kruibeke worden. "Die eerste zege in de Polderscross heeft mijn carrière een serieuze wending gegeven", vertelde Van Aert. "Ik nam toen de maat van Sven Nys en Klaas Vantornout. De organisatoren hebben ondertussen iets moois van de omloop gemaakt. Vooral de brugpartijen liggen me wel, behoorlijk spectaculair voor renners en toeschouwers. Ik heb een speciale band met deze wedstrijd want hier begon het allemaal voor mij. Kruibeke is zeker een van mijn favoriete crossen."