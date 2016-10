Opvallend: veldrittoppers outen zich als holebikoppel

Door: redactie

11/10/16 - 13u12

Laura Verdonschot (links) met Maud Kaptheijns. © Facebook.

Opvallend nieuws uit het wielrennen: de Nederlandse veldrittopper Maud Kaptheijns en de Belgische veldrijdster Laura Verdonschot hebben zich via sociale media geout als een koppel. Geen evidentie in de conservatieve sportwereld, waar holebi en taboe veelal synoniem staan voor elkaar. Ondermeer op Facebook kondigt Kaptheijns haar relatie met Verdonschot aan. 'So proud to call you my girl!!', luidt het trots.



Maud Kaptheijns is niet de eerste de beste in het veldrijden bij de vrouwen. De 22-jarige Nederlandse is regerend Europees kampioene bij de beloften, al kreeg ze die titel pas enkele maanden na de wedstrijd in de schoot geworpen. Dat gebeurde nadat onze landgenote Femke Van den Driessche op het WK van dit jaar in Heusden-Zolder - waar Kaptheijns brons pakte - betrapt werd op mechanische fraude: ze reed rond met een motortje in de fiets. Van den Driessche werd nadien voor zes jaar geschorst en moest haar Europese titel inleveren, ten voordele van Kaptheijns.



Laura Verdonschot is een opkomend talent in het veldritmilieu. De 19-jarige Limburgse is actief bij Marlux-Napoleon Games, het team van Jurgen Mettepenningen, dat deze winter voor het eerst met een vrouwenteam uitpakt. Verdonschot is meervoudig Belgisch kampioene bij de jeugd.