Van Aert hekelt mechanische problemen na cross: "Moeten zo snel mogelijk een oplossing vinden"

Door: redactie

9/10/16 - 18u29 Bron: Belga

© photo news.

Tot twee keer toe moest Wout van Aert (Crelan-Vastgoedservice) van de fiets met een opspelende ketting. Hij leek op een bepaald moment zelfs helemaal uitgeteld voor de eindzege, aangezien Mathieu van der Poel als een sneltrein over het parcours van de GP Mario de Clercq denderde. Tot ook de Nederlander pech kreeg en Van Aert plots aan de leiding kwam. Een positie die hij niet meer zou afstaan.

"Ik was volop in de aanval toen ik plots af te rekenen kreeg met materiaalpech. Het mag precies allemaal niet meezitten de laatste tijd, flitste er toen door mijn hoofd. Toen ik opnieuw al mijn moed bijeen had geraapt, vloog de ketting er weer af. Dat was echt de druppel", begon Van Aert. "Toch bleef ik doorgaan. En dan sloeg de pech toe bij Mathieu van der Poel. Ik zag hem ineens de materiaalpost inlopen en hij zat meteen een stuk achter mij. Anders hadden we misschien nog een mooi duel kunnen uitvechten."



"Wij moeten binnen de ploeg zo snel mogelijk een oplossing vinden voor mijn problemen aan de ketting. Soms kan je nog geloven in toeval, maar twee keer in één wedstrijd dat is toch echt wel raar. Vandaag was de ultieme test, want het lag hier echt heel hobbelig en de snelheid was zeer hoog. Maar ook vandaag sloeg het noodlot toe. De fiets waarmee ik vroeger reed, had die problemen niet. Wij moeten de rest van mijn fietsen nu ook maar zo gaan afstellen. Het materiaal is nu eenmaal mee bepalend in onze wedstrijden. Vandaag was dat niet anders."