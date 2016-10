Van Aert dient Adrie van der Poel van antwoord: "Ik heb me niet verstopt achter mijn ziekte"

Door: redactie

Tot een beklijvend duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel kwam het gisteren in de Berencross in Meulebeke niet waarop er al snel werd gewezen naar de maagproblemen waarmee de wereldkampioen veldrijden de afgelopen week kampte. "Zo ziek was hij niet ", vertelde vader van Mathieu, Adrie van der Poel meteen na de cross.

De 22-jarige Van Aert repte zich meteen na de wedstrijd in Meulebeke al om zijn ziekte van deze week niet als excuus in te roepen voor zijn mindere prestatie en ook vandaag onderstreepte hij dat nog een keer voor de microfoon van Sporza. " Ik denk dat ik me gisteren niet verstopt heb achter mijn ziekte. IK had het gewoon moeilijk om een goede prestatie te leveren. Ik was een beetje te voorzichtig van start gegaan omdat ik de start nogal 'tricky' vond op de atletiekpiste. Dan zat ik in de eerste ronde al in een slechte positie. Het was al snel moeilijk om de kracht te vinden om terug te vechten en dat lukte eigenlijk nooit. Dan moet ik ook toegeven dat ik op een gegeven moment al aan vandaag dacht."



Iets wat Adrie van der Poel gisteren al had opgemerkt in een interview met VTM. "Zo ziek was Wout niet. Ik zag hem rondrijden en zag dat er nog wel iets achter zat. Ik denk dat hij meer met de cross van morgen (vandaag dus) bezig was."