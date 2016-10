Ernstige rugblessure van veldrijdster stelt start GP Mario De Clercq uit

Door: redactie

9/10/16 - 15u29 Bron: Belga

© kos.

Opschudding voor de start van de GP Mario De Clercq. Veldrijdster Eva Maria Palm kwam net voor de aankomstlijn ten val waarbij een zenuw in de rug ook gekneld raakte. De renster kon door de ernstige blessure niet meteen verplaatste worden waardoor ook de start van de eliterenners werd uitgesteld.

In de wedstrijd stond er geen maat op Thalita de Jong in de GP Mario de Clercq. Reeds in de eerste ronde liet de wereldkampioene alle tegenstand achter zich en begon ze aan haar lange solo. De Nederlandse kwam slechts even in de problemen. Net voor het ingaan van de vierde ronde sloeg ze onderuit en moest een tijdlang aan de kant om haar fietsketting opnieuw op de juiste plaats te krijgen. Maar ook hierdoor werd de Jong niet uit haar lood geslagen. Ze haalde het dan ook op overtuigende wijze. "Het is natuurlijk mooi om hier te kunnen winnen al zag het er even heel benard uit toen ik ten val kwam", lachte Thalita de Jong. "Ik maakte net voor het indraaien naar de laatste rechte lijn een stuurfout en sloeg onderuit. Mijn ketting zat vast tussen het fietskader en daarom moest ik wat prutsen om alles weer op zijn plaats te krijgen. Dat was even frustrerend. Even dacht ik dat de rest ging terugkomen maar blijkbaar was mijn voorsprong al zo groot dat ik me dit akkefietje wel kon veroorloven. Ik keek achter mij en zag dat de kloof nog groot genoeg was. Ik nam van dan af wel geen enkel risico meer maar telde toch nog 20 seconden voorsprong. De laatste meters van deze wedstrijd was het echt genieten. Dit is een mooie zege."

Al vrij snel werd duidelijk dat enkel de strijd voor de tweede plaats nog enige spankracht zou teweegbrengen. Aan de suprematie van Thalita de Jong was op en rond de Hotondberg immers niets te doen. Sanne Cant (Iko Enertherm-Beobank) plaatste in de slotronde nog een aanval en kon licht afgescheiden de tweede plaats veilig stellen.



"Een podiumplaats is altijd mooi. Dit is trouwens mijn beste prestatie ooit hier. Ik bouwde mijn wedstrijd goed op", begon Sanne Cant. "Thalita de Jong zette reeds vrij vroeg een aanval op. Voor mij ging het te snel. Ik wou ook mezelf niet tegenkomen en hield mijn eigen tempo aan. Dit is een lastig en zeer hobbelig parcours. Gevaarlijk ook met de hoge snelheid die we ontwikkelden. Ik mag niet ontevreden zijn met een tweede plaats. En ik word tweede na de wereldkampioene. Dit is een mooi begin voor mij in dit regelmatigheidscriterium."



"Ik denk dat ik best tevreden mag zijn met deze derde plaats", gaf Sophie de Boer, die derde werd, mee. "Thalita de Jong was vandaag zeker de sterkste. Voor mij was het vechten voor mijn plaats en die derde was het hoogst haalbare. Na één ronde was de overwinning al weg. Sanne Cant kon op de lange rechte stukken het verschil maken en zo de dichtste ereplaats veroveren."