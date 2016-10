Krachtmens Van der Poel trapt eigen fiets aan flarden waarop Van Aert meteen de macht grijpt in DVV-trofee

Door: redactie

9/10/16 - 16u19

Aan mechanische problemen geen gebrek in de GP Mario De Clercq. Wout van Aert kreeg in Ronse tot twee keer toe af te rekenen met kettingproblemen, maar de materiaalpech bij Mathieu Van der Poel spande wel de kroon. De Nederlandse kampioen deed een gooi naar zijn derde zege totdat hij zijn pedalen simpelweg aan flarden trapte. De weg lag zo helemaal open voor wereldkampioen Van Aert die meteen ook de leiding grijpt in de DVV-trofee.

Drie op drie. Het lag zomaar voor het grijpen voor Mathieu Van der Poel. De kleinzoon van Raymond Poulidor dartelde net als gisteren in het veld en stoomde naar zijn derde zegeruiker in een week tijd. Totdat het buskruit in de benen van Van der Poel de pedalen van zijn tweewieler helemaal aan flarden trapte. Plots stond de Nederlander te voet en daar kon Wout van Aert van profiteren.



Gisteren gaf die niet meteen thuis in de Berencross, maar maakte hij al snel de klik om alles op de DVV-cross van vandaag te zetten. Onze landgenoot spreidde zijn kracht tentoon en kreeg ook hij af te rekenen met materiaalpech. Tot twee keer toe stond Van Aert te voet om zijn ketting er weer op te krijgen, maar de veldrijder die straks de belangen van de wielerploeg van Nick Nuyens zal verdedigen liet het hoofd niet hangen en nam al snel de leiding over van zijn concurrent. Van der Poel werd uiteindelijk nog vierde na Jens Adams en Michael Vanthourenhout.



Voor Van Aert was het de vierde zege van het seizoen, na de veldrit in Geraardsbergen en de Wereldbekermanches in Las Vegas en Iowa City. In het tijdsklassement van de DVV Trofee is hij logischerwijs ook de eerste leider. Voor de tweede manche van het seizoen in de DVV Verzekeringen Trofee is het wachten tot begin november. Op Allerheiligen wordt er dan op de Koppenberg in Oudenaarde gestreden voor de overwinning.



Het startschot in Ronse werd zondag een kwartier later gegeven omdat veldrijdster Eva Maria Palm aan de aankomstlijn verzorgd werd.