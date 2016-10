Zieke Wout van Aert: "Ik holde de hele cross achter de feiten aan"

Door: redactie

8/10/16 - 18u00 Bron: Belga

© belga.

Wereldkampioen Wout van Aert (Crelan-Vastgoedservice) kwam in het stuk van de Berencross nooit echt voor, om uiteindelijk pas op de negende plaats te eindigen in Meulebeke. Geen goede repetitie voor de GP Mario De Clercq van zondag in Ronse, de eerste manche van de DVV Verzekeringen Trofee.

"Ik was deze week wat ziek, daarom zette ik vandaag zo'n teleurstellende prestatie neer", begon Wout van Aert. "Ik sukkelde met het begin van een maagontsteking en moest woensdag zelfs een trainingssessie schrappen. Ik kon niet vol doorgeven vandaag. De hele cross holde ik achter de feiten aan. Enkel de laatste ronde slaagde ik erin me wat te focussen op de wedstrijd. Morgen hoop ik op beterschap. Op dit snelle parcours had ik niet voldoende kracht in de benen."



Vanaf nieuwjaarsdag zal de regerende wereldkampioen deel uitmaken van een nieuw team. Het gaat om een samensmelting van crossers en wegrenners. Zijn focus blijft echter op het veldrijden liggen. Volgens de geruchten zou het om een fusie gaan tussen Veranda's Willems en Crelan. "Ik heb dat ook gehoord. Neen, ik wist het natuurlijk al langer, maar ik schrok er toch van dat het nieuws nu al uitgelekt is", bekende Van Aert. "Zo kan ik ook op de weg enkele mooie koersen afleggen in dit nieuwe professioneel continentale team. Ik denk daarbij natuurlijk aan Parijs-Roubaix. Maar mijn focus blijft in eerste instantie nog zeker op het veldrijden liggen."