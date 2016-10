Door: redactie

8/10/16 - 16u57 Bron: Belga

Wietse Bosmans (L) en ploegmaat Mathieu van der Poel (R) © belga.

Wietse Bosmans (Beobank-Corendon) was de enige renner die Mathieu van der Poel in de finale van de Berencross een tijdlang kon volgen, tot zijn teamgenoot versnelde. Bosmans kon wel beslag leggen op de dichtste ereplaats. Een knappe prestatie, want de renner kreeg eerder af te rekenen met de ziekte van Lyme. "Ik hoop dat ik die zwarte periode achter mij gelaten heb", aldus Bosmans, die bijna twee seizoenen aan de kant stond.

"Ik kom van ver. Mijn ziekte heeft me enorm veranderd. Ik ben in mijn hoofd op plaatsen geweest waarvan ik het bestaan niet eens afwist. Dat was een zeer zware en heftige periode. Ik heb meermaals gedacht om de fiets aan de haak te hangen en te stoppen met crossen. Ik had tal van slechte momenten en dan ben je aan het doemdenken. Ik heb me er zelf doorgesleurd, al kon ik wel op de steun rekenen van mijn vriendin en familie. Hen moet ik zeker bedanken. Ik vrees ervoor dat ik nog wel eens zal terugvallen en mindere momenten zal krijgen, maar ik wil er alvast het beste van maken. Stap voor stap opnieuw een echte crosser worden is het doel. Die tweede plaats was alvast een opsteker."



Voor de start van de Berencross had Bosmans echter niet gedacht dat een podiumplaats erin zat. "Ik kom immers nog een heel pak interval tekort. Mijn basisvermogen en basisconditie zijn wel goed. Dat wijzen testen uit, maar ik heb bijna twee seizoenen in de lappenmand gelegen. Dat werk je op één zomer niet zomaar weg. Ik kan enkel maar aansterken de komende maanden", vertelde Bosmans.



"Met deze tweede plaats ben ik dan ook heel tevreden. Ik moest immers van heel ver terugkomen na de start. Stelselmatig kon ik opschuiven naar voren. Er zat wel wat power in de benen. De tweede plaats was het hoogst haalbare, omdat ik op het einde enkele foutjes maakte. Mathieu van der Poel van zijn kant won met de vingers in de neus."