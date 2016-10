Frivole Van der Poel zet een-twee op met ploegmaat Bosmans, maagontsteking nekt Van Aert in Berencross

Door: redactie

De zandbak: voor de een een makkie, voor de ander een iets moeilijker gegeven. https://t.co/pclz1RHt7d #BricoCross pic.twitter.com/hjsVFxPdIW — Stadion (@VTMStadion) October 8, 2016

video Wie er nog aan moest twijfelen, Mathieu van der Poel is weer helemaal terug. Vorige week vocht de Nederlander in zijn eerste wedstrijd van het seizoen een bitsig duel uit met Wout van Aert, maar vandaag kwam het in de Berencross niet tot een adembenemende tweestrijd tussen de twee tenoren. Daarvoor speelde de maagontsteking de wereldkampioen nog te veel parten. De ploegmaat van Van der Poel, Wietse Bosmans, nam maar al te graag de rol van Van Aert over en kon zijn wagonnetje in Meulebeke als enige nog aan zijn trainingsmakker aanhaken. In de allerlaatste ronde draaide Van der Poel de gashendel nog een keer open en hield hij Bosmans achter zich. Een en twee voor Beobank-Corendon en een tweede zege op rij voor Van der Poel.

© belga. Als Mathieu van der Poel aan de start staat, dan is het om te winnen. In een week tijd stond de nog steeds maar 21-jarige Nederlander twee keer aan de start in een cross en even vaak ging hij met de zegeruiker aan de haal. Al vanaf de eerste ronde trok de talentvolle veldrijder solo op avontuur. Een slipper in de materiaalpost gooide echter roet in het eten voor de solo slim waardoor er heel wat renners konden terugkeren op het snelle parcours in Meulebeke.



Toch was Van der Poel niet van plan om veel collega's in zijn wiel te dulden. Met de handen losjes op het stuur prikte de Nederlander met enkele tempoversnellingen en was er zelfs hier en daar tijd om met zijn puntgave techniek uit te pakken. Getuige zijn frivole sprong op de brug (hieronder te bekijken). Lees ook Wietse Bosmans pakt knappe tweede plaats na "zwarte periode"



Mathieu van der Poel haalt zijn trukendoos boven in Meulebeke. Even later werd hij wel ingehaald na een slipper. https://t.co/pclz1RHt7d pic.twitter.com/4pYCy7xbRO — Stadion (@VTMStadion) Sat Oct 08 00:00:00 MEST 2016

Van der Poel weer helemaal als een vis in het water, maar dat gold vandaag niet voor Wout van Aert. De wereldkampioen die op 1 januari Crelan-Vastgoedservice inruilt voor het nieuwe team van Nick Nuyens heeft er een bijzonder woelige week opzitten en daar betaalde onze landgenoot vandaag de tol voor. "Ik was niet echt honderd procent", vertelde Van Aert die eerder deze week sukkelde met een maagontsteking.



Geen tweestrijd dus tussen de twee grootste talenten in het veld, enkel Wietse Bosmans kon Van der Poel het vuur ietwat aan de schenen leggen. De twee renners van Beobank-Corendon gingen met z'n tweeën de laatste ronde in en staken de koppen even bij elkaar. "Gaan we er voor strijden?", leken de ploegmaats zich af te vragen. Een strijd werd het wel en uiteindelijk was het Van der Poel die aan het langste eind trok. Van wrokgevoelens was er aan de meet geen sprake bij Wietse Bosmans wiens carrière door de ziekte van Lyme even helemaal in het slop zat. Vandaag stond onze 24-jarige landgenoot er terug. Wout van Aert werd uiteindelijk nog negende. Eli Iserbyt vervolledigde met de derde plaats het podium. © belga.

Van der Poel: "Wat Wietse liet zien na zo'n moeilijke periode was schitterend" In de slotronde van de Berencross strafte Mathieu van der Poel zaterdag een foutje van zijn teamgenoot Wietse Bosmans af. De Nederlandse kampioen kon zo nog een halve ronde soleren en in Meulebeke zijn tweede zege van het seizoen boeken. "Eigenlijk ben ik een beetje verrast dat ik al zo snel op dit niveau sta", vertelde Van der Poel na afloop.



"Dit was een leuke ervaring", lachte Mathieu van der Poel. "Ik was vorige week al goed maar er is nog progressie mogelijk. Ik word steeds beter en beter. Deze Berencross ligt me wel. Tijdens de opwarming had ik meteen al een goed gevoel. Ik wist onmiddellijk dat hier iets te rapen viel. Uiteindelijk trok ik samen met mijn trainingsmakker en ploeggenoot Wietse Bosmans in de aanval. Ik weet dat hij een moeilijke periode achter de rug heeft. Wat hij vandaag liet zien, was schitterend. Ik wou echter geen geschenken uitdelen. Het seizoen is nog pril, daarom wou ik zelf winnen."



Van der Poel ging samen met Bosmans de slotronde in. "Net na de zandbak maakte ik het verschil. Ik sloeg een kloofje en ging dan vol door. Vandaag kon ik mijn tempo heel hoog houden op dit technische parcours. Dat stemt me tevreden. Na de start ben ik omzeggens steeds blijven doorgaan." © belga.