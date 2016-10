Ellen Van Loy steekt zege op zak in Berencross

Door: redactie

Ellen Van Loy heeft de Berencross in het West-Vlaamse Meulebeke gewonnen. De renster van Telenet-Fidea zette reeds in de eerste ronde een solo op en haalde het voor Jolien Verschueren en Joyce Vanderbeken. Loes Sels werd vierde en Karen Verhestraeten vijfde.

Reeds van in de openingsronde trok Ellen Van Loy in de aanval. In de zandbak sloeg ze een kleine kloof en kon zo beginnen aan de uitbouw van haar voorsprong.



Achter Van Loy sloegen Loes Sels, Jolien Verschueren en Joyce Vanderbeken de handen in elkaar maar echt naderen op de vroege vluchtster zat er niet in. Tijdens de voorlaatste ronde sloeg het noodlot toe bij Sels. Zij moest aan de kant met een opspelende ketting en zag zo een podiumplaats door haar neus geboord worden. Ellen Van Loy kwam niet meer in de problemen en kon haar lange solo afronden.



"Ik kon als eerste de zandbak inrijden en sloeg meteen een kloof op de rest. Ik besloot dan maar om door te gaan. Die vlugge aanval bracht heel wat risico's met zich mee maar ik wou in de zone aan de bossen niet in de achtergrond verzeild raken, dus ging ik maar alleen op kop rijden. Eens ik voldoende voorsprong had kwam het eropaan de afstand tussen mij en de achtervolgers te behouden. Daarin slaagde ik ook. Dit is een mooie zege."