Van Aert rijdt vanaf 1 januari voor ploeg van Nick Nuyens

Door: Bart Audoore

8/10/16 - 15u02

© photo news.

Wout van Aert (22) rijdt vanaf 1 januari voor een nieuwe ploeg, geleid door Nick Nuyens, maar wie gedacht had dat dat automatisch betekent dat onze beste crosser binnenkort naar de weg overstapt, vergist zich. Van Aert blijft in de eerste plaats veldrijder.

Wout van Aert verlaat Crelan-Vastgoedservice, maar doet dat in de best mogelijke verstandhouding. Meer nog, zijn huidige bazen en sponsors staan helemaal achter zijn transfer: Crelan maakt mee de overstap naar het nieuwe team en ook Geert Vanhoof en Timmy Simons, managers van zijn huidige ploeg, stappen mee in het project. Ze worden mede-eigenaars van de nieuwe ploeg. Een wat vreemde stoelendans, maar de filosofie is simpel: Van Aert is te 'groot' geworden voor het continentale niveau en zijn werkgevers willen zijn verdere ontwikkeling niet in de weg staan.



In een grotere ploeg, van ProContinentaal niveau, krijgt het supertalent alle kansen om zich te ontplooien: daar kan hij zowel in het veld als op de weg een volwaardig programma rijden. Van Aert maakte al indruk met winst in de proloog van de Ronde van België en de Schaal Sels. Als hij op 1 januari de overstap maakt naar zijn nieuwe ploeg, worden ook de Vlaamse voorjaarsklassiekers een reële optie. Alleen: Van Aert is niet van plan om zijn carrière zomaar om te gooien.



Van Aert tekende bij zijn nieuwe ploeg een contract tot eind 2019. Vanaf 1 januari rijdt hij wel in een nieuw shirt, maar dus nog steeds in het veld.



"Op dit moment is een switch echt niet aan de orde", verzekert ploeglieder Niels Albert op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken lang voor slechts 2 euro.