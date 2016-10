Toppers tekenen zondag present voor GP Mario De Clercq in Ronse

Door: redactie

7/10/16 Bron: Belga

Wout van Aert klopte vorig jaar Kevin Pauwels en Lars van der Haar. © belga.

DVV Trofee Zondag wordt op en rond de Hotondberg met de 7e editie van de GP Mario De Clercq de eerste manche van acht in de DVV Trofee op gang geschoten. Wellicht wordt dit een nieuwe tweestrijd tussen wereldkampioen Wout van Aert en de Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel. Maar Michael Vanthourenhout, de laatste tijd goed op dreef, zou wel eens de derde hond in het kegelspel kunnen worden. Althans dat is zeker zijn betrachting.

"Ik tref in Ronse één van mijn meest favoriete crossen van het seizoen aan", stelt de West-Vlaming. "Drie keer won ik deze wedstrijd al, weliswaar bij de beloften maar het zegt wel iets. Ik kan met een goed gevoel naar deze cross toeleven. Vorig jaar moest ik genoegen nemen met een zevende plaats. Nu mik ik veel hoger. Ik wil voluit voor een goede eindklassering in de DVV Trofee gaan. Daarom ook liet ik zondag de wedstrijd voor de Superprestige in Gieten schieten. Ik wil pieken naar de wedstrijden op de Koppenberg, in Baal en natuurlijk komende zondag in Ronse. Een overwinning is waarschijnlijk iets te hoog gegrepen. In Geraardsbergen was de kloof met Wout van Aert niet zo groot, maar de cross in Ronse ligt hem en Mathieu van der Poel zeker ook. Ik houd dan ook geen rekening met een zege maar ik wel mijn uiterste best doen om het hen moeilijk te maken."



In het kamp van Telenet-Fidea rekent Sven Nys op Tom Meeusen. "Wij proberen met de ploeg op ons elan verder te bouwen. Bij Tom Meeusen is er steeds beterschap merkbaar. Toon Aerts wil in Ronse eveneens schitteren, nadat hij er vorig jaar al goed was. Achter de paraatheid van Corné van Kessel moet ik spijtig genoeg een vraagteken plaatsen. Onze Nederlander liep in Las Vegas immers een rugblessure op", geeft Sven Nys mee.



Vorig jaar ging de eindzege in Ronse naar Wout van Aert. Hij haalde het toen na een bitsige strijd van Kevin Pauwels en de Nederlander Lars van der Haar. Bij de dames was de winst weggelegd voor de Tsjechische Pavla Havlikova. Zij was sterker dan Jolien Verschueren en de Britse Nikki Harris. Eli Iserbyt trok bij de beloften het laken naar zich toe. Tweede werd Jonas Degroote voor Daan Hoeyberghs.



Het parcours in Ronse is net hetzelfde als dat van vorig jaar. Volgens Erwin Vervecken betreft het een omloop waarop de sterksten sowieso naar voor komen.