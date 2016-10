Berencross zoekt morgen opvolger voor Tom Meeusen

Door: redactie

Zaterdag heeft in het West-Vlaamse domein Ter Borght in Meulebeke de Berencross plaats. Publiekstrekkers zijn ongetwijfeld wereldkampioen Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel.

De start- en finishzone bevinden zich op de atletiekpiste van Ter Borght. Na de start trekken de renners onmiddellijk naar het 'Robinsoneiland' waar enkele heuveltjes liggen. Na de brug gaat het richting de weide om zo via het bos naar de zandbak van 30 meter te trekken. Via een tweede passage aan de weide gaat het over een brug, langs het voetbalterrein, naar de balkjes om zo op de atletiekpiste aan te komen.



Vorig jaar ging de eindzege er naar Tom Meeusen die het haalde van Kevin Pauwels en Rob Peeters. "Het technische parcours in Meulebeke ligt me wel, dat was vorig jaar zeker duidelijk. Toen was ik de sterkste van het hele pak", stelt Meeusen. "De zandbak en de balkjes spreken in mijn voordeel. Ik heb er alvast veel zin in maar onderschat natuurlijk niet de tegenstand die ik zal krijgen van mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Kan ik bij hen in de buurt blijven, dan zit een mooie prestatie er wel in."



Het programma



11u00: Nieuwelingen



12u00: Juniores



13u45: Dames elite



15u00: Beloften en elites mannen



De voornaamste deelnemers



Elites en beloften: Tom Meeusen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel (Ned), Joeri Adams, Jens Adams, Jim Aernouts, Vincent Baestaens, Wietse Bosmans, Vinnie Braet, Stan Godrie, Daan Hoeyberghs, Bart Hofman, Eli Iserbyt, , Niels Koyen, Marcel Meisen (Dui), Tim Merlier, Braam Merlier, Kevin Pauwels, Rob Peeters, Hendrik Sweeck, Thijs van Amerongen (Ned), Dieter Vanthourenhout, Michael Vanthourenhout, Klaas Vantornout, Quincy Vens, Gianni Vermeiren (Ita), David van der Poel (Ned)



Dames elite: Jolien Verschueren, Karen Verhestraeten, Valerie Boonen, Axelle Bellaert, Christine Vardaros (VSt), Jara Noël, Shana Maes, Tine Verdeyen, Laure Michels, Puck Moonen (Ned), Elena Valentini (Ita), Pauline Delhaye (Fra)