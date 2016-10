Ronse vormt strijdtoneel voor eerste klassementscross van opvolger Bpost Bank Trofee

Door: redactie

5/10/16 - 22u59 Bron: Belga

Kevin Pauwels, Wout Van Aert en Lars Van Der Haar: het podium van vorig jaar. © photo news.

Organisator Golazo Sports heeft woensdag in Brussel de DVV Verzekeringen Trofee en de IJsboerke Ladies Trophy, de opvolgers van de Bpost Bank Trofee voor respectievelijk mannen en vrouwen, voorgesteld aan de pers. Alle veldrittoppers zakken zondag af naar Ronse, waar de GP Mario Declercq voor de eerste tijdsverschillen in het klassement kan zorgen.

Net zoals vorig seizoen strijden de veldrijders in acht crossen voor de eerste plaats in het klassement, dat niet op punten maar op tijdsverschillen wordt berekend. In tegenstelling tot vorig jaar worden er nu geen bonificatieseconden meer uitgereikt aan de finish. In de tussensprint zijn wel nog steeds 15, 10 en 5 seconden te verdienen. Behalve een individueel klassement lanceren de organisatoren voor het eerst ook een 'DVV Team Trofee' voor de beste ploeg. De tijdsverschillen worden berekend op basis van de tijd van de eerste drie renners van elk team. Na acht crossen mag de winnende ploeg in het kader van Music For Life 5.000 euro schenken aan een goed doel naar keuze.



In vergelijking met vorig seizoen verandert er weinig aan het programma. De Krawatencross in Lille vormt opnieuw het strijdtoneel voor de achtste en laatste klassementscross. Vorig jaar viel die eer te beurt aan Sint-Niklaas, omdat het BK 2016 al plaatsvond in de Antwerpse gemeente. Zondag staat met de GP Mario Declercq in Ronse de eerste wedstrijd van de DVV Verzekeringen Trofee op het programma. Nadien zakken de crossers af naar Oudenaarde (1 november), waar de aankomststreep voortaan op de top van de Koppenberg is getrokken, Hamme (27 november), Essen (10 december), Antwerpen (17 december), Loenhout (29 december), Baal (1 januari 2017) en Lille (4 februari 2017). Alle acht koersen zijn live te volgen via de kanalen van VRT. Ook in Italië, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden de crossen van de DVV Verzekeringen Trofee live uitgezonden.



DVV Verzekeringen is sinds dit seizoen de nieuwe naamsponsor van het veldritklassement voor mannen. De vorige editie, toen nog Bpost Bank Trofee getiteld, werd gewonnen door Belgisch kampioen en wereldkampioen Wout van Aert, die toen zes van de acht manches op zijn naam schreef. IJsboerke is dan weer de nieuwe hoofdsponsor voor het klassement van de vrouwen, voor wie 10.000 euro extra prijzengeld te verdienen valt. "We willen het gat op de mannen dichtrijden", stelde organisator Christophe Impens van Golazo. De Nederlandse wereldkampioene Thalita De Jong en Belgisch en Europees kampioene en titelverdedigster Sanne Cant tekenen net als onder anderen Ellen Van Loy, Sophie De Boer en Nikki Harris present in de acht manches van de IJsboerke Ladies Trophy.